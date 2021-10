Roma, lite furiosa in strada: padre di 57 anni accoltella al torace il figlio 30enne

Ha accoltellato il figlio al torace dopo una lite. È successo a Roma, zona Casal Bertone, dove dopo le parole grosse e gli spintoni un uomo di 57 anni anni ha accoltellato il figlio di 30. L'uomo è stato arrestato, successivamente, dalla polizia.

Leggi anche > 'Ndrangheta, arrestato il boss Gallace: si nascondeva in un bunker dietro lo specchio. In un trolley 35 mila euro

Secondo le prime indiscrezioni, il motivo dell'aggressione non è ancora chiaro. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori il padre e il figlio, entrambi romeni, hanno cominciato una furiosa lite in strada che in poco tempo si è trasformata in aggressione. Ad avere la peggio è stato il 30enne, colpito da una coltellata all'altezza del torace. Ferito e in una pozza di sangue, il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, mentre il padre era in fuga.

Il 30enne non è stato colpito agli organi vitali e ha riportato una prognosi di 15 giorni. Nel giro di poco tempo la polizia è riuscita a rintracciare il 57enne in alcune baracche di via Galla Placidia. Identificato in un cittadino romeno di 57 anni il padre è stato poi arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate.