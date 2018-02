Al culmine di una lite ha sparato con una pistola al nipote poi si è costituito. È accaduto in località Valle Martella nel comune di Zagarolo, vicino Roma. L'uomo, un 61enne, dopo aver ferito il nipote di 32 anni è andato dai carabinieri della stazione di Colonna e ha raccontato tutto. Il 32enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della lite ci sarebbero motivi familiari. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Frascati.

Venerdì 2 Febbraio 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 22:48

