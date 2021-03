Roma, litiga con la madre e incendia l'ascensore del palazzo: denunciato 55enne

Un'altra discussione e un'altra ancora, come ogni giorno avviene da anni, ormai. Ma stavolta, il figlio dopo aver litigato con la madte e urlato contro di lei tutta la sua disperazione è uscito sul pianerottolo e ha dato fuoco all'ascensore del palazzo. L'uomo, 55 anni, affetto da disturbi psichiatrici, abita in via Bellegra, sulla Prenestina. Ieri sera, intorno alle 21, le urla e le fiamme: sul posto le volanti della polizia e le autobotti dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini, ed è stato denunciato.

