Roma, madre e figlio trovati morti in casa: nessuno li aveva più visti da Natale

Nessuno si è accorto della loro morte. Non si vedevano in giro almeno da Natale, quella signora di 94 anni e il figlio di 64, che vivevano insieme in un appartamento di via Olevano Romano, zona Villa Gordiani, ma nelle ultime due settimane non erano andati neanche a fare la spesa, nulla. La loro vita erano loro due, uno per l'altra. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che non vedevano i due dal 25 dicembre. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, con la Polizia scientifica per i rilievi.

Dalle prime informazioni sembra che né la madre né il figlio presentino segni evidenti di violenza e che la porta d'ingresso fosse regolarmente chiusa dall'interno. Madre e figlio sarebbero morti da giorni. Soli.

Ultimo aggiornamento: 14:57

