Cortei a Roma, il nuovo piano: stop alla linea morbida

Il giorno dopo, quello degli arresti e dei primi - centinaia - identificati su cui potranno arrivare quantomeno dei daspo urbani dopo gli scontri di sabato al corteo “fuorilegge” dei No Green pass, si tratta già sul prossimo banco di prova sul fronte dell’ordine pubblico. Ci saranno già le prime novità, a partire dallo stop alla linea morbida adottata finora: non saranno più tollerati percorsi non autorizzati, qualsiasi forzatura sarà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati