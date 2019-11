Roma, colpisce con la mazza da hockey camionista per una mancata precedenza e fugge: denunciato automobilista

Si è infuriato come una belva. Quello sgarbo da un altro automobilista non l'ha accettato, così ieri mattina, al termine di un alterco per questioni di precedenza stradale in via Braccianese, ha aggredito e colpito al volto con una mazza da hockey il camionista che non l'aveva fatto passare. L'aggressore è poi fuggito. Grazie alla segnalazione al 112 del Pronto Soccorso di Bracciano, dove la vittima si era recata per le medicazioni, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'episodio e, al termine di mirati accertamenti, hanno identificato l'aggressore e sequestrato l'arma usata durante la colluttazione. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Civitavecchia. Le condizioni della vittima non destano preoccupazione.

Roma, sfregiato al volto per una lite di viabilità: arrestato aggressore

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA