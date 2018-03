Minacce e pestaggi per il controllo di Roma est: scacco alla Cosa Nostra della Tiburtina, 39 arresti

L'organizzazione si era imposta nell'area est della Capitale attraverso una serie di aggressioni e minacce ai danni di pusher 'concorrentì e di acquirenti insolventi. A quanto accertato dagli investigatori, in alcuni casi si è sfociato in violenti pestaggi per ottenere il pagamento dei debiti di droga. Il gruppo esercitava un'azione di controllo del territorio attraverso vedette.

Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. 39 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni, aggravati dal metodo mafioso. Circa 300 carabinieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un'ordinanza del gip di Roma su richiesta della DDA. Dalle indagini è emersa un'organizzazione dai connotati mafiosi, dedita principalmente alla gestione del monopolio del traffico e dello spaccio di droga nell'area est della Capitale.