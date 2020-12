“Mondo di mezzo”, appello bis: il pg chiede 11 anni per Carminati

Il pg di Roma ha chiesto una condanna a 11 anni e un 1 mese per l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis al Mondo di mezzo. Il rappresentante dell'accusa ha anche sollecitato 12 anni 8 mesi e 20 giorni per Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Nel primo processo di appello, nel settembre del 2018, Carminati era stato condannato a 14 anni e mezzo e Buzzi a 18 anni e 4 mesi col riconoscimenti per entrambi dell'aggravante di mafia. Il secondo processo di appello si celebra per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena. Tredici imputati hanno ottenuto di concordare la pena. Tra loro l'ex consigliere regionale Luca Gramazio per una pena definitiva a 5 anni e 7 mesi. Per Riccardo Brugia 7 anni mentre per Fabrizio Franco Testa 6 anni.

APPROFONDIMENTI ROMA Mondo mezzo, definitive le confische a Carminati e Buzzi LA CONFISCA Carminati, da Warhol a Guttuso: il suo tesoro da 27 milioni ora... NEWS Mondo di Mezzo, dopo Carminati liberi anche Buzzi e Gramazio per... ROMA Roma, Buzzi torna libero: «Apro un ristorante e lo chiamo 416...

Carminati e Buzzi, confiscati beni per 27 milioni: ville, opere d'arte e terreni

Roma, Buzzi torna libero: «Apro un ristorante e lo chiamo 416 bis»

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA