Roma, muore a 42 anni schiacciato dall'auto che stava rubando

L'hanno trovato sotto un'auto parcheggiata, con una ferita dietro la testa, morto. Probabilmente stava tentando di rubare la vettura, quando il crick ha ceduto ed è stato schiacciato. Il cadavere è stato visto intorno alle 6.30 in via Montefalco, zona Ponte Lungo, a Roma. A dare l'allarme un passante, inutili i soccorsi. A morire un cittadino albanese di 42 anni, con precedenti (noto per reati contro la persona, il patrimonio e per droga), che attualmente era sottoposto all'obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole. A identificarlo i carabinieri della stazione Tuscolana e del Nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante.

