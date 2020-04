Roma, cadavere di un 25enne trovato sui binari della stazione di Anzio

ll corpo di un ragazzo di 25 anni è stato trovato ieri pomeriggio sui binari della ferrovia Roma - Nettuno, nei pressi della stazione di Anzio, in provincia di Roma. Sul posto ad accertarsi della presenza del cadavere sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Polizia Scientifica. Sono ora in corso le indagini per accertare se la morte sia riconducibile a un gesto estremo.

Il ragazzo è precipitato da un ponte sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Anzio, vicino Roma. A dare l'allarme ieri pomeriggio un capotreno che ha visto il corpo accanto ai binari. Al momento si ipotizza un suicidio. A quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe scavalcato la recinzione arrivando al cavalcavia per poi lanciansi giù. Sul posto anche la scientifica per i rilievi. La circolazione dei treni è rimasta interrotta per un paio di ore.



