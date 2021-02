Roma, trovato morto sui binari della stazione San Pietro: il corpo dilaniato dal treno

Il corpo di una persona è stata rinvenuta questa mattina poco prima delle 7.30 su un binario della stazione ferroviaria di Roma San Pietro. Il ritrovamento è stato effettuato dagli agenti della polizia ferroviaria che ha segnalato l'accaduto alla questura di Roma per far intervenire gli agenti della polizia scientifica. A quanto si apprende la vittima il corpo è stato dilaniato dal passaggio di un treno ma dinamica, circostanze, ed anche identità della vittima sono al vaglio degli investigatori. Al momento i treni non subiscono ritardi.

10:55

