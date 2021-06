Roma, movida violenta: lanci di bottiglie e cariche della polizia a Campo dei Fiori

Movida violenta a Roma con mille persone assembrate e cariche della polizia per disperdere i giovani che si erano riuniti a Campo de' Fiori per la partita dell'Italia.

Secondo alcuni testimoni, la polizia è intervenuta nella piazza per la presenza di oltre mille persone assembrate e all'arrivo degli agenti c'è stato un lancio di bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento per far allontanare le...

