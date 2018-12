Traffico in tilt nel Centro di Roma: identificati decine di Ncc, rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata

Sono stati identificati alcune decine di Ncc che hanno manifestato ieri nel Centro di Roma creando forti disagi al traffico. Gli autisti, dopo la protesta di inizio settimana, si sono mossi in colonna con mezzi

lumaca

Ripercussioni ci sono state anche nelle attività dei taxi. «Da quando sono iniziate le proteste degli irregolari si è determinato un clima di così pesante e forte intimidazione, per il quale molti autisti di taxi, sentendosi minacciati, hanno preferito rimanere nelle proprie abitazioni, con le relative ripercussioni che si sono registrate sul servizio

verso il centro della città. A identificarli, la polizia: rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata. Le forze dell'ordine hanno intercettato un gruppo di Ncc che da via Cristoforo Colombo si è mosso verso il centro, bloccandolo a via del Teatro di Marcello. Un altro gruppo, invece, era in piazza Venezia. L'accaduto è al momento al vaglio degli inquirenti, sia per quanto riguarda le eventuali violazioni al codice della strada che per quant’altro emergerà dall’analisi delle condotte tenute da ognuno dei partecipanti all’iniziativa.