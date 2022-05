Ndrangheta, 43 arresti: mani su Roma, 2 boss guidavano la prima 'ndrina autonoma. «Siamo pronti a fare la guerra»

Non uno ma due boss erano al governo della cupola 'ndranghetista che operava a Roma e che è stata smantellata stamattina con un'operazione della Dda e della Dia. Nella Capitale era attiva la prima 'ndrina autonoma. La diarchia aveva ottenuto il «via libera» dalla casa madre in Calabria: gli incontri in presenza tra le due entità criminali (la romana e la calabrese) avvenivano in presenza solo durante matrimoni e funerali.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati