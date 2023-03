Roma, 54enne ucciso in casa al Quadraro con un colpo di pistola al torace

Omicidio nel quartiere Quadraro, a Roma, stanotte. Un uomo di 54 anni è stato ucciso in casa con un colpo di pistola al torace in via dei Pisoni 19. Ci troviamo a Roma est, al confine con il quartiere Tor Pignattara. Si tratta di una zona popolare: il Quadraro vecchio. Via dei Pisoni è famosa perché ci sono dei murales di uno street artist statunitense, Ron English, considerato l'Andy Warhol della street art e uno dei personaggi più influenti dello staff della candidatura di Barack Obama.

L'uomo, che ha diversi precedenti, ha chiamato la polizia intorno a mezzanotte chiedendo aiuto e dicendo di essere stato ferito da colpi di arma da fuoco.

All'arrivo degli agenti delle volanti e del commissariato San Giovanni, hanno trovato il portone chiuso a chiave. È stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per forzare l'ingresso ma quando hanno aperto lo hanno trovato già morto dietro alla porta di casa. Sull'omicidio indaga la Squadra Mobile di Roma. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica.

Bimbo morto vicino Roma dopo una circoncisione: la mamma confessa, un'altra donna è ricercata

Omicidio Giovanni Fidaleo, il carabiniere Giuseppe Molinaro: «Non ho avuto il coraggio di uccidere anche Miriam, mi supplicava di non sparare»

Paolo Corelli ucciso ad Acilia, arrestato il killer: è un suo amico d’infanzia

Mafia a Roma, dalle ‘ndrine agli albanesi: ecco chi comanda nella Capitale. Ogni clan il suo feudo per cocaina e usura

Torpignattara, Luigi Finizio ucciso al distributore di benzina. Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale