Donna morta in una casa piena di gas a Roma, è stata strangolata dal marito: «Non ce la facciamo più»

Lunedì 2 Settembre 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 11:33

Nuovi particolari nel caso dei due coniugi che avrebbero messo in atto un omicidio-suicidio nel loro appartamento di via Giacomo della Marca, a Dragoncello. I carabinieri hanno infatti trovato la donna sul letto con il cranio spaccato e con evidenti segni di strangolamento sul collo.Come noto, l'appartamento in cui è stato ritrovato il corpo era saturo di gas e del marito della donna non c'è traccia.Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, gli inquirenti pensano che l'uomo possa essersi gettato nel Tevere per farla finita. Nonostante la sua auto sia stata trovata lungo il greto del fiume, in zona Ostia Antica, di lui al momento non c'è ancora nessuna traccia.Da qui i sospetti di suicidio delle forze dell'ordine. Le ricerche continueranno fino al ritrovamento dell'uomo e gli inquirenti continueranno a seguire tutte le piste disponibili, ma che i due coniugi Marina Santoro e Attilio Di Rocco, 59 e 65 anni, abbiano deciso di farla finita insieme sembra ora l'ipotesi più credibile.Nell'abitazione era stato trovato un biglietto ambiguo con scritto «Non ce la facciamo più ad andare avanti così». I motivi sono attualmente ignoti anche perchè la coppia, stando alle dichiarazioni dei vicini, era molto innamorata e non avrebbe avuto problemi economici.Il corpo senza vita di Marina era stato stato ritrovato in casa qualche giorno fa in evidente stato di decomposizione: l'appartamento era pieno di gas. Prima di aprirlo, infatti, Marina e Attilio avevano chiuso ogni apertura della loro casa per far sì che il loro piano riuscisse. Non tutto deve essere andato come previsto: mentre Attilio ha probabilmente ucciso la compagna strangolandola e allo stesso tempo battendole la testa su un ferro, lui non è riuscito a morire.Per concludere l'opera, ha poi forse pensato di gettarsi nel Tevere.