Roma, operaio cade dal ponteggio vicino via Veneto: morto sul colpo, aveva 49 anni

Questa mattina a Roma un operaio è morto sul colpo cadendo dal ponteggio dove era al lavoro in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. Sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 9.15.

Indagini in corso

In base ad una prima ricostruzione l'uomo, 49 anni, sarebbe caduto mentre si trovava sulla struttura per ragioni ancora da accertare. A nulla è servito l'intervento degli operatori del 118. Sul posto anche la polizia che sta effettuando le prime verifiche.