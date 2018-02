Tentano di spedire 5 pacchi a Londra: ma dentro c'erano 75 chili di marijuana

Martedì 13 Febbraio 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano di spedire pacchi di marijuana a Londra: due arresti. È un maxi sequestro di droga quello effettuato dagli agenti del commissariato Monte Mario e del Reparto Volanti: oltre 75 chili di marijuana recuperati e l'arresto di due spedizionieri. L'indagine è partita dalla segnalazione di alcuni pacchi sospetti fatta dal responsabile di un esercizio commerciale di spedizioni, alla Balduina. Con un sopralluogo, gli investigatori hanno verificato che all'interno di cinque grandi pacchi - destinati a Londra - era contenuto un ingente quantitativo di marijuana; immediate sono partite le indagini per individuare le due persone che avevano commissionato la spedizione.Accertamenti sull'utenza telefonica fornita e l'analisi delle immagini delle videocamere presenti nella zona, hanno permesso ai poliziotti di fare un quadro più preciso sulla loro identità. Determinanti, per chiudere il cerchio, sono stati i successivi appostamenti effettuate dagli investigatori all'esterno dell'ufficio spedizioni. Dopo qualche giorno i due uomini, che si sono presentati per chiedere se la spedizione era andata a buon fine, sono stati fermati e identificati, per poi essere accompagnati negli uffici del commissariato Monte Mario. K.N. e K.G., queste le loro iniziali - entrambi albanesi di 29 e 37 anni - sono stati arrestati per il reato di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.