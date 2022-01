Ostia, pedone investito e ucciso sulle strisce: la vittima ha 74 anni

Tragedia nel Comune di Roma questa mattina. A Ostia, intorno alle 8.30, un uomo di 74 anni è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali.

È accaduto sul Lungomare Lutazio Catulo, davanti allo stabilimento Kursaal. La conducente dell'auto, una donna italiana di 59 anni alla guida di una Mini Countryman, si è fermata a prestare soccorso al pedone. Sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso per i rilievi Lungomare Lutazio Catulo da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo lato mare. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica dell'incidente.