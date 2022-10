Una notte di ordinario degrado a Trastevere. Siamo a Roma, piazza Trilussa, movida. Un gruppo di ragazzi circonda un senzatetto di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia, mentre lui, indifeso, non riesce neanche a reagire.

È quanto accaduto in uno dei principali luoghi della movida romana, nel cuore del rione Trastevere. In un video pubblicato da Repubblica.it, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un «fermatevi, oh». Pochi secondi dopo un ragazzo con una felpa bianca si scaglia contro uno degli aggressori e ne nasce una maxirissa.

Roma, giovane trovato ferito sotto ponte duca d'Aosta: «Sono caduto da solo». Ma si indaga su una lite

Roma, rissa tra turisti e clochard a Trastevere: senzatetto colpisce americano alla testa con una bottiglia

Roma, sos sicurezza: da Trastevere a Testaccio piazze ostaggio delle risse

IL TESTIMONE - «Prima gli hanno sputato addosso, poi lo hanno preso a calci». Questo il racconto di un testimone della folle nottata tra sabato e domenica a piazza Trilussa. «Era da poco passata la mezzanotte - racconta il ragazzo all'Ansa -. Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che ad un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia». A fermare la violenza, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un altro ragazzo, che nel video indossa una felpa bianca. «Era un loro conoscente, era con loro - spiega il testimone -. Di sicuro erano tutti minorenni, tra i 16 e i 18 anni. Quando ha visto i calci si è scagliato contro gli amici e si è scatenata una maxirissa nella piazza che a quell'ora era pienissima. Io con i miei amici abbiamo poi deciso di andar via, perché quella sera a Trastevere tirava una brutta aria. Da un pò di tempo abbiamo tutti questa sensazione, non siamo tranquilli».