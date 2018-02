Roma choc, donna di 75 anni violentata sotto i portici di piazza Vittorio

Una donna di 75 anni è stata violentata stanotte all'1.30 sotto i portici di piazza Vittorio all'Esquilino, rione multietnico al centro di Roma. La vittima è una clochard di origini tedesche. I carabinieri hanno arrestato poco dopo il presunto responsabile. Si tratta di un cittadino senegalese di 31 anni.



La donna, che stava dormendo all'angolo con via Carlo Alberto, si è svegliata trovandosi con i pantaloni abbassati e l'uomo dietro di lei; le sue urla hanno attirato l'attenzione di due turisti di passaggio e dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, di pattuglia in transito, che hanno inseguito e fermato il cittadino straniero mentre tentava di scappare.

La donna è stata soccorsa dai Carabinieri e visitata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni; si trova ora nella caserma di via Tasso, ospitata e rifocillata dai Carabinieri, in attesa di una sistemazione. L'uomo, accusato di violenza sessuale, è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.



La donna tedesca «è stata presa in carico dalla Sala Operativa Sociale (SOS) e inserita nel circuito di accoglienza capitolino per assicurarle supporto sociale, legale e psicologico e per garantirle cure specialistiche. Il coinvolgimento dell'ambasciata tedesca, con il tramite di una mediatrice, ha favorito il dialogo con la donna. Anche in precedenza la SOS le aveva proposto l'accoglienza, ma lei aveva preferito declinare l'offerta». Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.

Martedì 13 Febbraio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 15:05

