Roma, ancora temporale: albero cade su un'auto sulla Cassia bis, traffico in tilt

Disagi per altri alberi caduti anche sulla Nomentana - informa, via twitter, Luceverde Roma - chiusa al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di via S.Alessandro. Inevitabili le ripercussioni anche sulla circolazione degli autobus. «La linea 337 devia su percorso alternativo - comunica InfoAtac - in entrambe le direzioni». All' altezza via di sant'Alessandro dopo il Gra, è caduto un grosso albero che ha causato al rottura di una condotta idrica. Sul posto una pattuglia della polizia locale del Gruppo Nomentano, i vigili del fuoco in attesa di una squadra dell'Acea. Traffico rallentato anche a Lungotevere Tor Di Nona, altezza ponte Umberto, a causa della caduta di un grosso ramo sulla strada.

Fuggi fuggi anche dalle spiagge del litorale romano, dove il temporale ha colpito questa volta anche la linea di costa tra Ostia, Fiumicino e Fregene, costringendo tanti bagnanti ad allontanarsi velocemente dalle spiagge. La contemporanea «fuga» di tante auto ha causato rallentamenti della viabilità all'interno della città di Fiumicino e sulle arterie come via Coccia di Morto, tra Focene e Fiumicino, in particolare per il traffico di rientro verso la Capitale.

Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'altezza dell'innesto del Gra in direzione Saxa Rubra e ha danneggiato una macchina provocando una lunga fila di auto in ingresso a Roma. Nei giorni scorsi alberi pericolanti avevano reso necessario bloccare l'accesso a Piazza del Popolo.LEGGI ANCHE Crollano alberi a Roma, la cura è low cost: «Due euro a controllo»