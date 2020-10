Roma, crolla pista ciclabile all'Eur: il distacco dopo l'urto con un camion

Questa mattina alle ore 10.00 circa la squadra 11A dell'Eur è intervenuta nei pressi Piazzale Ardigò a seguito di un distacco di porzione della pista ciclabile sopraelevata presente nel quartiere. Il distacco è avvenuto per urto accidentale di un camion in manovra. L'area, dopo l'avvenuta messa in sicurezza, è stata transennata e affidata alle competenze del personale di Roma Capitale presente nel luogo di intervento. Non ci sono stati feriti.

Ultimo aggiornamento: 12:24

