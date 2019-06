Un agente di polizia è stato accoltellato a Roma da un pregiudicato a Tor Bella Monaca , in via Cochi. E' successo poco fa: l'agente delle Volanti è stato trasportato d'urgenza al policlinico Casilino. E' stato colpito più volte con la lama dall'uomo, presumibilmente sotto effetto di stupefacenti, che aveva fermato per un controllo. Soccorso dai colleghi, è ora ricoverato in gravi condizioni. Il coltello è stato sequestrato.