Roma, baby prostitute tra Ostia e Casal Palocco: a 18 anni con over 40 per 400 euro a sera

Un altro caso di giovani prostitute. Dopo i Parioli, i quartiere bene dell'hinterland di Ostia, Infernetto e Casal Palocco. È qui che un gruppo di ragazze appena maggiorenni, almeno quattro, tra i 18 e i 20 anni si prostituivano: 400 euro il prezzo minimo della prestazione, soldi destinati ad acquistare smartphone di ultima generazione, borse e accessori griffati.

La metà dei compensi, però, finiva nelle tasche dell'ex fidanzato di una di loro ed ex loro compagno di scuola che procacciava i clienti e che ora è indagato per sfruttamento della prostituzione. Ne dà notizia il quotidiano La Repubblica.

Un giro simile a quello che balzò alle cronache nel 2014 come il caso delle baby-squillo dei Parioli. Allora erano ragazzine ancora minorenni a vendersi in un pied-à-terre di Roma nord a professionisti e uomini d'affari adulti e di molti anni più grandi di loro.

Adesso sono le giovani del litorale romano a essere finite nel vortice del sesso a pagamento. Gli incontri, secondo quanto appurato, avvenivano anche in hotel del Centro per tenersi lontani da occhi indiscreti. Le giovani escort si erano rese disponibili senza alcuna costrizione, sarebbero state loro ad avere l'idea per avviare il business.

E tutto, ovviamente, all'insaputa dei genitori. I clienti sono uomini dai 40 anni in su che non si facevano alcuno scrupolo. Al vaglio degli investigatori le chat di Instagram e la messaggistica scambiata con i potenziali partner occasionali.

