Roma, 18enne trovata impiccata in parco giochi con le mani legate. Era scomparsa ieri sera

Giovedì 12 Settembre 2019, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo a, dove unadi 18 anni è stata trovatacon lein unpubblico. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un. La giovane, infatti, aveva le mani legate sul davanti quindi potrebbe averle bloccate da sola. Il ritrovamento è avvenuto nel parco di Galla Placidia , in zona. Sul posto la polizia scientifica.I famigliari ieri sera avevano denunciato la scomparsa della 18enne. Poi, all'alba di oggi, il ritrovamento. Dalle prime informazioni emerge che la giovane soffrisse di crisi depressive e in passato avesse già tentato il suicidio.