L’appuntamento alla festa del quartiere insieme alla moglie e alla figlia, l’ultimo bicchiere con gli amici prima di rientrare a casa. Poi la serata che finisce in tragedia: la macchina fuori controllo guidata da una 19enne che piomba sul gruppetto di amici, il sangue sull’asfalto, le grida di dolore. L’allarme è scattato venerdì sera poco dopo le 23 al Tuscolano. Mentre si concludevano i festeggiamenti per la festa di Santa Maria Ausiliatrice lungo la via Tuscolana, a una manciata di metri una Volkswagen Up percorreva ad alta velocità via Suor Maria Mazzarello: ha sterzato verso destra poi ancora a sinistra finendo sul marciapiede dove un gruppo di quattro amici si stava salutando a pochi metri da un pub. La corsa della citycar è finita all’altezza del civico 13 contro una Range Rover. Nel violento impatto è morto sul colpo Francesco Messineo, 65enne residente nella periferia est della Capitale mentre uno straniero di origini romene di 61 anni è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il dramma si è consumato in pochissimi secondi e ora la 19enne rischia l’accusa di omicidio stradale. Intanto, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per Messineo non c’era più nulla da fare. L’urto con la macchina lo ha sbalzato prima contro una Range Rover parcheggiata e poi a terra. I vigili urbani del gruppo Centro con gli agenti dell’Appio incaricati delle indagini hanno subito proceduto con il sequestro dell’auto e del cellulare della ragazza.

Roma, incidente via Mazzarello: morto un uomo travolto da una diciannovenne alla guida

Sono attesi nelle prossime ore i risultati dei test di alcol e droga dell’automobilista. I periti fino a tarda notte hanno proceduto con i rilievi in via Mazzarello. Da quanto accertato fin qui, l’auto viaggiava ad alta velocità quando, per cause ancora da accertare, la ragazza ha perso il controllo della guida: il sospetto è che fosse distratta dal telefono. Ecco perché è stato subito disposto il sequestro e verranno eseguiti gli accertamenti. Disposta quindi la perizia tecnica sulla Up non solo per stabilire l’esatta velocità al momento dell’impatto contro il gruppo di amici, ma anche sul sistema frenante.

LA DINAMICA

Come hanno ricostruito gli investigatori, venerdì sera Messineo aveva partecipato insieme a un gruppo di amici e alla famiglia alla festa del quartiere organizzata dalla parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Aveva quindi trascorso alcune ore tra le bancherelle allestite lungo la via Tuscolana e prima di rientrare, si era dato appuntamento con alcuni amici per un ultimo drink nel pub a pochi metri dalla chiesa. Dopo la consumazione, il 65enne si stava intrattenendo per gli ultimi saluti sul marciapiede quando la macchina ha travolto il gruppo: Messineo, che era nella parte più esterna del marciapiede, non ha avuto scampo. La macchina lo ha sbalzato prima contro una macchina parcheggiata e poi a terra. Gli amici hanno subito avvisato la moglie e la figlia della vittima che lo stavano aspettando alla macchina per rientrare a casa: al loro arrivo, l’uomo era già morto.