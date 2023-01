Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma. L'ipotesi è che si tratti di un tentativo di rapina.

Ragazza accoltellata alla stazione Termini, come sta

La giovane è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I.

L'aggressione

La ragazza sarebbe stata raggiunta da un fendente ad un fianco. L'aggressione risale alla serata di ieri. La giovane si trovava davanti ad una biglietteria automatica. Sul posto anche il personale del 118 che ha traferito la 24enne in ospedale.

Le indagini

L'aggressore si è dato alla fuga. Sull'episodio sono al lavoro gli agenti della Polfer per cercare di accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Chi è la vittima

La vittima dell'aggressione è stata accoltellata tre volte al fianco da uno "sbandato". Stava prendendo treno per Fiumicino per poi rientrare a Tel Aviv. Era in Italia dal 28 dicembre.