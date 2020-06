Ragazzo di 18 anni accoltellato in strada «per uno sguardo di troppo»: fermati tre minorenni

Aggredito a coltellate da tre ragazzi, per colpa di uno «sguardo di troppo»: accade a Torvaianica, sul litorale romano, dove i carabinieri hanno fermato tre minori del posto, uno di 17 anni e due di 16, per aver aggredito e poi accoltellato un 18enne. Le accuse sono di tentato omicidio in concorso e lesioni gravi: la giovane vittima si trova ora in ospedale anche se non in pericolo di vita.





L'episodio è avvenuto sabato sera in centro, come ricostruito dai Carabinieri: i tre minorenni hanno incontrato un loro conoscente, un 18enne straniero da tempo residente nel paese. Qualche frase provocatoria e uno sguardo di troppo e i tre sono passati ad aggredire il giovane a calci e pugni sotto gli occhi sbigottiti dei passanti: uno dei tre minori ha poi preso un coltello e ha colpito il 18enne con cinque fendenti alla schiena, per poi scappare per le vie limitrofe insieme agli altri due, lasciando la giovane vittima in strada in un lago di sangue.



Un passante ha chiamato il 112 e subito una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza sono intervenuti portando il ferito all'ospedale Sant'Eugenio di Roma: grazie alle prime attività investigative i militari hanno rintracciato i tre minori già alle prime luci dell'alba di ieri. Uno di loro si era rifugiato a casa di una zia, nel Comune di Ardea (Roma), dove è stato trovato ancora con le mani e i vestiti insanguinati ed ha consegnato spontaneamente il coltello, ancora insanguinato, usato contro la vittima. I suoi complici, invece, sono stati trovati nelle rispettive abitazioni a Torvaianica. Sono stati tutti sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni gravi e sono stati accompagnati presso un Istituto Penitenziario Minorile di Roma. Ultimo aggiornamento: 13:36