Roma, ragazzo muore mentre fa il bagno in mare a Torvaianica

Tragedia in mare vicino a Roma. Un ragazzo di 17 anni, ne avrebbe compiuti 18 il prossimo luglio, è annegato in mare vicino a uno stabilimento a Torvaianica. La tragedia è accaduta oggi pomeriggio verso le 16. La vittima, Gabriele B., residente in zona Tuscolana, stava facendo il bagno con un amico quando è scomparso inghiottito dall'acqua.



A dare l'allarme sono stati proprio gli amici. Gabriele era in acqua con un coetaneo. Ad un certo punto l'amico che gli stava vicino si è girato per un attimo. E' in quel momento che il 17enne è sparito sott'acqua. Immediatamente è partito l'allarme per la capitaneria di Porto e i carabinieri.



Il giovane è stato trovato a circa 200 metri da dove era scomparso. Immediati i soccorsi dei bagnini di un chiosco poco distante. Ma il massaggio cardiaco è servito a poco. Una volta giunti i medici del 118 non hanno potuto che constatarne la morte.



Da chiarire cosa sia esattamente accaduto al ragazzo. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Il cadavere è stato messo a disposizione dell'istituto di medicina legale.

Martedì 11 Giugno 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA