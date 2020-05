Ostia, minacce a Raggi da commercianti con CasaPound: «E' la tua ultima passeggiata»

Momenti concitati questa mattina a Ostia. La sindaca Raggi bloccata in macchina e contestata dai commercianti, con i militanti di CasaPound, del Lido. La prima cittadina ha tentato una visita lampo al mercato di via Orazio dello Sbirro nel centro di Ostia ma al suo arrivo ha trovato le proteste dei commercianti che chiedono aiuti per non far morire le proprie attività. Per motivi di sicurezza la sindaca è rimasta bloccata in auto, con la scorta a presidio della vettura. Una mediazione è stata tentata dalla presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.

Dopo 20 minuti di proteste, la sindaca è scesa dall'auto, ma nessuna norma anti-assembramento è stata rispettata.

