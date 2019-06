Roma, rapina in banca: sfondano la vetrina con l'auto e fuggono con 50mila euro, caccia alla banda

Assalto in banca a Roma: i rapinatori se ne sono andati con un bottino di 50mila euro. In tre hanno rapinato l'agenzia di bancadi via dell'Imbrecciato. Tre uomini armati e con il volto coperto da mascherine antipolvere, nel pomeriggio di ieri, hanno sfondato la vetrina della banca con l'auto e si sono introdotti all'interno dell'istituto portandosi via 50 mila euro dal bancomat.I tre rapinatori sono poi fuggiti. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della banca e la polizia scientifica. Indagini in corso.