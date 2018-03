Ha aggredito un passante con un bastone per rapinarlo del telefono cellulare. È accaduto in via dei Volsci, a Roma. Il ragazzo, un algerino di 22 anni, è stato bloccato dagli agenti del reparto volanti, intervenuti dopo la segnalazione di una lite al numero unico di emergenza. Il 22enne dovrà rispondere di rapina aggravata.

Martedì 13 Marzo 2018, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:52

