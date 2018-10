Roma, spari in strada durante un tentativo di rapina: paura a Centocelle

Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 13:53

Spari in strada a Roma durante un tentativo di rapina. È accaduto stamattina in via delle Palme, nel quartiere Centocelle, in periferia. Due i colpi di pistola esplosi da due rapinatori in moto che hanno affiancato un'auto con a bordo il titolare di una sala slot per rapinarlo.LEGGI ANCHE Roma, panico sul Gra: ladri in fuga dalla polizia speronano auto: 5 arresti Un colpo ha centrato la carrozzeria mentre l'altro è andato a vuoto. L'uomo è poi scappato a piedi e anche i due rapinatori si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina che stanno indagando per risalire agli autori della tentata rapina.LEGGI ANCHE Roma, pestato in strada da un gruppo di sei ragazzi: 27enne in ospedale