Roma, rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro

Rapina nel punto vendita di Fendi a Roma. Il negozio della nota casa di moda a Largo Goldoni, in centro, è stato letteralmente svaligiato in un blitz di alcuni ladri professionisti.

Baby gang a Ostia, incappucciati e armati di coltello rapinano minorenni: «Dateci soldi e telefonino»

Rapina da Fendi a Roma

Secondo le prime informazioni, infatti, il colpo è stato rapidissimo: dall'ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29 borse di valore. Si parla di un furto che complessivamente potrebbe valere, per i ladri, circa 220 mila euro. (Foto Daniele Leone/Ag.Toiati)