Roma, stilista di Fendi aggredito e rapinato in strada: presi due 15enni

Lunedì 30 Aprile 2018, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 13:44

Picchiano e tentano di rapinare uno stilista inglese che aveva una tracolla di marca, una bellissima borsa da uomo Fendi, casa di moda per la quale lavora. I due rapinatori lo hanno preso per i capelli e hanno tentano di strappargli dal braccio il prezioso capo, ma non ci sono riusciti, lo stilista ha reagito e ai due baby rapinatori non è rimasto altro che darsi alla fuga.I carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato i due minorenni - un 15enne romeno e un 16enne bulgaro - entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio all'Eur. La vittima - lo stilista inglese di 32 anni che collabora con Fendi - si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo, quando è stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a tracolla. Quando è uscito dal bar, il 32enne è stato aggredito alle spalle dai due che lo hanno preso per i capelli e spintonato, poi lo hanno buttato a terra strappandogli dalle mani la borsa. Lo stilista, nel cadere, è riuscito però a riprendere la borsa, mentre i due complici sono scappati nel parco del Ninfeo.Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno fatto l'identikit dei rapinatori. Le ricerche all’interno del parco hanno permesso ai militari dell'Arma di bloccarli poco dopo. Gli arrestati sono stati portati nel Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.In buone condizioni lo stilista inglese che, nonostante l'aggressione e lo spavento, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso.