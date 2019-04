Roma, raid in gioielleria: in 3 picchiano il titolare e rubano gioielli per 200mila euro. Caccia alla banda, c'è anche un donna

Venerdì 12 Aprile 2019, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:55

Colpo rocambolesco in una gioielleria al Casilino. Tre banditi, fra i quali figura una donna con i capelli lunghi, hanno fatto irruzione nei locali in via Casilina all’altezza di Torre Maura, poco distante l’incrocio con via delle Rondine. I tre, armati di pistola, hanno aggredito il titolare e la commessa. L’uomo è stato picchiato e gli è stata tolta la pistola regolarmente denunciata. La commessa, invece, è stata legata ed imbavagliata e chiusa in un ripostiglio insieme al titolare.La ”gang” ha rapinato gioielli dall’ingente valore, intorno ai 200.000 euro: un campionario costituito da quattro rotoli di velluto pieno zeppo di oggetti preziosi. Il colpo si è registrato nella mattina di giovedì. I rapinatori sono stati rapidi e silenziosi, professionisti del crimine. Nella fuga si sono portati via non solo i gioielli ma anche la pistola del titolare. Così il terzetto può contare su un’arma in più. Una rapina dalle modalità simili fu quella, di qualche mese fa, in una gioielleria all’Eur dove fu legata la titolare dai banditi. E’ molto probabile che il gruppo in cui figura una donna torni a colpire.