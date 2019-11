Roma, rapina con spari in una tabaccheria a Cinecittà: ladro ucciso, due feriti

Rapina con spari in una tabaccheria a Cinecittà, in via Ciamarra 186. Un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti. L'uomo deceduto sarebbe il ladro, ferito il titolare e l'altro bandito che avrebbe partecipato alla rapina. Le circostanze sono ancora da chiarire. Indaga la polizia. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stato un conflitto a fuoco tra il tabaccaio e i due rapinatori e uno è morto. Recuperato il motorino usato dai due rapinatori per il colpo.

Ultimo aggiornamento: 19:53

