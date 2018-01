Assalto a banca: pochi soldi in cassa, banditi rubano 80 euro a una cliente

i rivolge con tono violento al cassiere. L'apertura della porta serve a fare entrare un complice, questa volta armato di pistola. S i aggirano i due aprendo ogni cassetto e ogni sportello. I dipendenti dell'istituto bancario si rendono subito conto che si tratta, probabilmente, di due tossicodipendenti, ma proprio per questo il rischio è ancora più elevato. Non si sa mai come possano reagire.



Il bottino sarà magrissimo, la banca ha diversi sistemi di protezione: pochi soldi trovati nei cassetti e il versamento di 80 euro che sta per fare una cliente. Quando i banditi si accorgono che non c'è molto da prendere, fuggono senza lasciare tracce. Sul posto arriva la polizia e vengono effettuati tutti i rilievi. Saranno le telecamere della banca a "raccontare" qualcosa di più sul colpo, e a cercare di capire se la pistola fosse vera o se si trattasse di un'arma giocattolo. Tra gli impiegati, però, la mattinata non verrà dimenticata facilmente , hanno commentato.

Venerdì 5 Gennaio 2018, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 19:32

E' quasi mezzogiorno, quando nella sede dei Monte dei Paschi di Siena, in via Po, va in scena una rapina. Nella strada c'è la confusione di sempre, gente a passeggio, grande movimento. All'interno degli uffici della banca, invece, sembra una giornata tranquilla, pochi clienti, ma soprattutto poco denaro che circola. Finché non si apre la porta-metal detector ed entra un uomo, presumibilmente italiano, in grande stato di agitazione.Ha in mano un taglierino, urla come un ossesso che è in atto una rapina. S