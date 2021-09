Roma, rapinata e violentata in casa: arrestate tre persone. Potrebbe essere una «punizione»

Rapinata e violentata in casa da una banda di tre uomini arrivati dai Castelli Romani. I malviventi, tutti con alle spalle un elenco di guai con la giustizia, sono stati individuati e arrestati lunedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Acilia. Nel cuore della notte i tre italiani, due trentenni e un 46enne, sono riusciti a entrare nell’appartamento nell’hinterland del X Municipio in cui la donna, 48 anni, vive con un coinquilino, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati