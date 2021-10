Roma, maxi-rave a Spinaceto: identificati centinaia di giovani

Maxi-rave con centinaia di ragazzi a Roma, in un'area verde all'esterno del Grande raccordo anulare all'altezza di Spinaceto, in via Giuseppe Lopez. L'intervento di polizia e carabinieri ha consentito di interrompere il rave impedendo l'ulteriore diffusione della musica e facendo uscire tutti i partecipanti, previa loro identificazione.

Grazie all'ausilio della Polizia Stradale, i giovani, divisi in piccoli gruppi, sono stati fatti defluire in sicurezza. Sul posto c'erano Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia. Sono stati identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Dopo poco tutta l'area è stata ripulita e messa in sicurezza.