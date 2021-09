Roma, rissa tra gli youtuber Danny Balaclava e Brasile. Urla in strada: «Ti ammazzo», denunciato

Prima lo scontro sui social, poi in strada ieri sera, divisi dall'intervento di alcuni testimoni. Protagonisti Danny Balaclava e il Brasile, due personaggi noti al mondo social, che in piazzale Konrad Adenauer, all'Eur, sono passati dai commenti al veleno dietro ai rispettivi schermi dei computer alle parole grosse a pochi metri uno dall'altra. Il primo, svizzero di 27 anni, è stato fermato dai carabinieri e denunciato per minacce aggravate dopo esser stato sorpreso con una bottiglia di vetro impugnata contro il «rivale» Brasile, al secolo Massimiliano Minnocci, che non è stato ferito. Sui social, intanto, è già virale il video dello scontro.

