Roma, rissa choc tra ragazze minorenni: i passanti riprendono la scena

Domenica 13 Maggio 2018, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte da orbi tra minorenni in un parcheggio di Roma. Le protagoniste della "rissa", ritratta in un video che sta rimbalzando su Instagram, sono due ragazze giovanissime: una delle due non avrebbe più di 11 anni e l'altra pochi in più, appena 14. È successo in zona stazione Termini: all'improvviso, sotto gli occhi di alcune coetanee, una si scaglia contro l'altra con una scarica di pugni in testa, la seconda prova a replicare e finisce per terra, letteralmente trascinata per i capelli.Una violenza assurda in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti: nessuno interviene, qualcuno si limita a riprendere la scena. Il video, pubblicato da una delle due ragazze, comincia a girare tra i giovanissimi di Roma e diventa il "caso" del week end. Su ThisCrush, la piattaforma che usano i giovanissimi per scambiarsi informazioni in modo anonimo, non si parla d'altro e la "popolarità" su Instagram di chi lo ha postato schizza alle stelle.L'identità delle protagoniste sembra ben chiara a tutti: «Ma non ti rode che tua sorella si mena con una più grande e nessuno dice un c**?», chiede qualcuno. «Ma sai che ti dico, è una grande, ha fatto proprio bene - commenta un altro ragazzo - l'altra se l'è cercata: ora voglio vedere quando si rimette a prenderla in giro». Sulla vicenda interviene anche il comico Er Faina: «Ma io dico, non vi vergognate, voi che vi menate che puzzate ancora di latte, quelli che riprendono e pure quelli che postano».