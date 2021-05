Non ci sono state solo le multe e le piazze chiuse per assembramenti, nel bilancio dell’ultimo weekend a Roma. Questa volta, infatti, la movida dei giovanissimi, spesso in preda ai fumi dell’alcol, conta anche 4 feriti, registrati in due pestaggi e risse, avvenute stavolta non al Pincio, ma a Trastevere e piazza Bologna.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati