Roma, follia sull'Olimpica: lancia sulle auto in corsa un mattone dal ponte pedonale e fugge

Martedì 23 Luglio 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 17:30

Paura in via Leone XIII (la cosiddetta strada) a, dove un'in transito in zonaè stata colpita da un grossodi tufo lanciato daldel parco. È successo intorno alle 11,30. L'autore è un ragazzo che è fuggito subito dopo. Inseguito da un uomo che ha assistito alla incredibile scena sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri di Monteverde Nuovo che ora indagano per individuare il responsabile.Fortunatamente non ci sono feriti: il mattone ha colpito in pieno un'Audi in transito ma non ha sfondato il cristallo anteriore e sia l'uomo al volante che un passeggero ne sono usciti illesi. Per loro solo un grande spavento.