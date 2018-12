Roma, scale crollate in metro: tre manager nel mirino per disastro colposo

A causare il cedimento della scala mobile alla fermata Repubblica della Metro A non sono stati i tifosi russi del Cska Mosca. Vittime, al contrario, della mala gestione e dell’assenza di controlli dell’azienda capitolina dei trasporti. Lo scrive suldi oggiL'episodio, lo ricordiamo, è successo lo scorso 23 ottobre, poche ore prima della sfida di Champions all'olimpico tra la Roma e il Cska. Ci furono una ventina di feriti (quasi tutti russi), il più grave dei quali subì la semi amputazione di un piede., soprattutto nella mancata prevenzione: tre di loro sono funzionari Atac che ricoprono un ruolo apicale all’interno dell’azienda e che si occupano di manutenzione e collaudi. ll fascicolo per ora vede fra le parti offese anche i due tifosi russi che hanno che hanno sporto denuncia contro l’Atac per le lesioni riportate. Il numero delle vittime pronte a chiedere un risarcimento (sono 24 complessivamente i feriti), potrebbe aumentare. Secondo la procura, invece, il crollo poteva essere evitato.