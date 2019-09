Roma, scontrino choc: 429 euro per due piatti di spaghetti e acqua

Venerdì 27 Settembre 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da capogiro a: 429 euro e 80 centesimi per due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce e acqua.Un pranzo salato per due turiste giapponesi che hanno scelto un ristorante del centro, l'Antico Caffè di Marte in via Banco di Santo Spirito, per rifocillarsi tra un monumento e l'altro della Città Eterna.Lo, datato 4 settembre, è stato pubblicato su Facebook e scatenato i commenti di italiani e giapponesi per il conto decisamente esoso.Non è mancata la replica del ristorante, che in un articolo del Messaggero a firma di Laura Larcan prova a fare chiarezza: «Il nostro menu è chiaro, tutto è scritto nel dettaglio, basta guardare i prezzi: massimo 16 euro per uno spaghetto allo scoglio - dichiara Giacomo Jin, ristoratore - Per pagare quella cifra le ragazze non avranno preso solo gli spaghetti, ma anche pesce. D’altronde, da noi il pesce è fresco: il cliente lo sceglie al bancone, noi lo pesiamo e lo cuciniamo». Nello specifico, il conto riporta 349,80 euro per il pasto e 80 euro per la mancia che - come assicurano dal ristorante - è a discrezione del cliente: «Al momento di pagare chiediamo al cliente se vuole dare la mancia, e può scegliere tra il 10 e il 20 per cento dell’importo, tutto liberamente». Anche se, a conti fatti, il 20 per cento di 349 euro è 60 euro.