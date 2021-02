Scavi per la fibra ottica a Roma, riaffiora un sarcofago a Torre Spaccata. «Seppellito forse un bimbo»

Un cantiere per servizi, una scavo sceso in profondità di appena due metri sotto il manto stradale, e la sorpresa. E' stato, così, intercettato un sarcofago intatto, di età imperale, con tanto di iscrizione che ricorda il defunto e la committente della tomba. Una di quelle scoperte archeologiche che solo Roma riesce ancora ad offrire. E' accaduto in via Berneri, in zona Torre Spaccata, tra Centocelle e Giardinetti. Un'operazione di recupero che ha attirato l'attenzione anche dei comitati di quartiere. Quando l'archeologia restituisce dignità storica ai quartieri di Roma. L'iscrizione riserva alcune informazioni interessanti. Il defunto è "Caio Iulio Longino Iuliano". Viene citata Ierapolis, località della Frigia (l'attuale Pamukkale in Turchia). E si scopre che Longino è stato seppellito dalla madre.

Gli uffici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio guidati da Daniela Porro hanno subito precisato che: «Durante le indagini archeologiche preventive alla posa di fibra ottica è stato rinvenuto, in località Torre Spaccata, un sarcofago di età imperiale. L'analisi archeologica e antropologica dei reperti inizierà nei prossimi giorni e tutte le informazioni saranno diffuse una volta ultimate le ricerche e gli studi».

Il funzionario di zona che ha seguito tutta l'operazione di indagini e scavo, ha recuperato il reperto per metterlo in sicurezza e avviare le analisi all'interno del reperto. L'obiettivo degli antropologi è quello di verificare lo stato di conservazione della sepoltura e definire l'identikit del personaggio. L'iscrizione fa riferimento chiaramente ad una sepoltura eseguita dalla madre del defunto. L'ipotesi al momento è che si tratti di un bambino o di un giovane uomo. Perchè proprio qui è presente un sarcofago? Il contesto potrebbe essere quello di una tomba posta lungo la traiettoria di una via consolare (in questo caso la Labicana).

