Domenica 8 Aprile 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 14:54

Oltraggio alla mamoria di Aldo Moro e delle vittime della strage di via Fani, a Roma. Una scritta fatta con lo spray rosso e che indica chiaramente le lettere BR (anche se non vicine tra loro) è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Montemario, in transito proprio in via Fani durante la scorsa notte. I militari hanno notato che la lapide commemorativa per la morte degli uomini di scorta dell'on. Aldo Moro era stata imbrattata. Sono in corso i rilievi e le indagini, molto importanti le immagini delle tetecamere di sicurezza presenti nella zona