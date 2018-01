Roma, scuole aperte a Natale: «Stiamo consolidando il progetto»

Dopo le scuole aperte durante le vacanza estive, il Campidoglio prosegue con "Natale 2017: Scuole Aperte", un progetto per garantire una ricca offerta educativa di qualità ai bambini e ai ragazzi anche durante le vacanze scolastiche, nonché a sostenere le famiglie. «Stiamo consolidando l'apertura delle scuole durante tutto l'anno, anche nelle festività e nel periodo estivo. Abbiamo visitato uno degli istituti scolastici che ha garantito iniziative anche in questi giorni di pausa dell'attività didattica».



Così su Fb l'assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre: «L'Istituto Comprensivo Giovan Battista Valente ha proposto "A Natale Puoi", pensato per gli alunni della scuola elementare. Siamo andati a trovarli assieme al presidente del Municipio V, Giovanni Boccuzzi, accompagnati dalla dirigente scolastica. Abbiamo trovato un'atmosfera serena e un forte affiatamento tra gli operatori e i bimbi. Il progetto è stato sviluppato con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita e un'organizzazione dei tempi che consentano di migliorare le relazioni tramite la partecipazione, la condivisione e lo spirito di gruppo

i sono esibiti in esercizi, danze e balli a ritmo di musica. Hanno partecipato a laboratori di artigianato, lettura, teatro, fumettistica, musica.

Vogliamo assicurare l'apertura delle scuole soprattutto nelle aree più periferiche e a maggior rischio di dispersione scolastica - continua l'assessore - Questa scuola si colloca infatti in una zona a rischio educativo, dove numerosi studenti presentano un alto disagio economico. Le famiglie hanno potuto lasciare gratuitamente i propri figli in luoghi dove sviluppare percorsi di crescita e senza incidere sull'organizzazione del lavoro e della vita quotidiana».

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».I bambini s